JP mener: Israel er inde i stærk, diplomatisk medvind

Der er ingen egentlige biografer i Saudi-Arabien. I 35 år er et forbud mod at vise kommercielle film blevet håndhævet lige så strengt som f.eks. forbuddet mod, at kvinder kører bil eller færdes offentligt uden et mandligt familiemedlem.

I denne uge aflægger den stenrige oliestats nye stærke mand, den 32-årige kronprins Mohammed bin Salman, ikke desto mindre besøg i Hollywood i forbindelse med en USA-rundrejse. Besøget føjer sig til en velorkestreret, officiel fortælling om, hvor hurtigt og dybtgående MBS, som han kaldes, agter at føre et af verdens mest repressive og antimoderne samfund nærmere på nutiden.

Det samme gør et opsigtsvækkende interview, som kronprinsen netop har givet det amerikanske magasin The Atlantic. Heri fastslår han, at israelerne – og palæstinenserne – har ret til et eget land. Samtidig advokerer han for en fredsaftale med Israel i den hensigt at opnå normale forbindelser.

Det er noget af en bombe fra Riyadh-regimet. Det er første gang siden fredsaftalen mellem Egypten og Israel i 1978, at en arabisk hersker klart og tydeligt indrømmer israelerne en sådan ret til at have deres eget land. Han siger »land«, ikke »stat«, og der er muligvis mere end en sproglig forskel i formuleringen. Ikke desto mindre ses udtalelsen ikke mindst i vestlige hovedstæder som en historisk åbning fra en af den jødiske stats traditionelt mest forbitrede fjender.

Ingen kan på den baggrund fortænke Israel – kort før sin 70-års fødselsdag – i at se sig selv som ramt af lidt af en gunstig stime: Præsident Trumps nylige beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og også flytte den amerikanske ambassade dertil er det største diplomatiske rygstød for Israel meget længe. Udnævnelsen af de to stærke Israel-venner og Iran-kritikere, udenrigsminister Mike Pompeo og den nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, trækker i samme retning. Også den nye tyske regering har netop forstærket sin solidaritet med Israel ved simpelt hen at gøre Israels eksistens til en del af den tyske statsræson.

Og nu følger så denne fremstrakte hånd fra Saudi-Arabien. På den baggrund spiller Mohammed bin Salmans motiver til en åbning en mindre rolle end den kendsgerning, at den finder sted. Kronprinsen lægger nemlig ikke skjul på, at det er ærkefjenden Irans fremtrængen på mange fronter, der er årsag til åbningen. I The Atlantic-interviewet udmaler han, hvordan Saudi-Arabien er under omringning af Iran, der bruger terrorgrupperne Islamisk Stat og al-Qaeda samt Hamas og Hizbollah til formålet. Også Irans støtte til Houthi-oprørerne i Yemen nævner han. Irans åndelige leder, Ali Khamenei, sammenligner han flere gange med Adolf Hitler, og så bliver det vist ikke værre.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien og det shiamuslimske Irans magtkamp på distancen om overherredømmet i Mellemøsten er omdrejningspunkt for de fleste af regionens mange ulykkelige konflikter, der er rene stedfortræderopgør mellem de to stormagter. Kampen har så meget topprioritet i Riyadh, at man end ikke viger tilbage for en åbning mod Israel, der ligeledes ser Iran som sin hovedfjende, ud fra den ældgamle logik: Min fjendes fjende er min ven.

Nu mangler der endnu meget, før der ligefrem kan tales om et venskab. Dertil er der alt for megen usikkerhed om rækkevidden af kronprinsens udtalelser, og det er også helt uklart, hvordan han forestiller sig en fredsaftale konkretiseret. Men glædelig er selve den diplomatiske bevægelse, og at den imødekommer Israels sikkerhedsinteresser.