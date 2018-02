JP mener: Socialdemokraternes straksopvågnen

»Gu’ skal vi ej lukke alle ind i Danmark,« skriver Morten Østergaard i en ny annoncekampagne, som i går blev lanceret i flere medier. Den radikale leder giver løfter om, at han vil flytte sit skrivebord ud til dem, det hele handler om – ud i ghettoerne og de belastede områder for ved selvsyn at erfare, hvordan livet er der, »hvor folk lever dør om dør med årtiers dårlige integration«.

Det er altid prisværdigt, når politikere opsøger virkeligheden for at se, hvordan livet egentlig udfolder sig der, hvor man kan se konsekvensen af de politiske beslutninger, f.eks. den fejlslagne udlændinge- og integrationspolitik, som De Radikale har et stort ansvar for. Den radikale leder ønsker hermed at signalere, at også De Radikale er i bevægelse på udlændingeområdet og er begyndt at lytte til bekymringen.

Men hvis drømmen er, at De Radikale atter kan blive tungen på vægtskålen i dansk politik, så bliver det formentlig ved drømmen. For midten har flyttet sig, og mens Morten Østergaard i går var ved at flytte sit skrivebord til Vollsmose, så lancerede Socialdemokratiet et nyt udlændingeudspil.

Der er ingen tvivl om, at det socialdemokratiske udspil først og fremmest sender et signal om, at Mette Frederiksen meget, meget gerne vil være statsminister efter det valg, som skal holdes senest i juni 2019. Samtidig er partiets udspil udformet, så man både kan imødegå Venstres eventuelle kritik, idet det på mange måder går længere end det, statsministerens eget parti hidtil har villet, og komme i dialog med Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti. En flanke er om ikke lukket så i hvert fald blevet markant mindre sårbar, mens beskeden til venstrefløjen er, at udfordringerne på udlændingeområdet er så store, at det ikke er dens løsninger, der kan samarbejdes om.

Socialdemokratiets hamskifte i udlændingepolitikken er endeligt. Partiet erkender åbent, at det er rystet over at se, hvordan andelen af ikkevestlige indvandrere er eksploderet og omfanget af de medfølgende problemer. Bedre sent end aldrig, kan man sige, og tager man det positive først, så er det prisværdigt, at S vil stille langt flere krav om, at danske værdier skal gælde i Danmark og forhindre religiøse særkrav. Tilsvarende er det godt, at offentlige ydelser følges af krav om danskundervisning og nyttejob, for i sidste ende skal det være både kravet og målet, at især de mange indvandrerkvinder, som går hjemme, integreres på arbejdsmarkedet.

Hvis den danske integrationspolitik blot tilnærmelsesvis skal nærme sig en succes, er det afhængigt af, at tilstrømningen bremses. Socialdemokratiets mener, at det skal være slut med at søge asyl – et forslag partiet ellers var stærkt imod for blot et par år siden – ved den danske grænse eller i asyllejre. Der skal sættes tal på antallet, og øvrige asylsøgere skal flyves direkte til lejre i Nordafrika. Alle har lov til at blive klogere, og det lyder besnærende, men også lige så luftigt som Lars Løkke Rasmussens løfte ved sidste valg om straksopbremsning for asylsøgere. Konventioner står i vejen, og placeringen af den lejr, som asylsøgere skal flyves til, er indtil videre varm luft i Mettes Frederiksens hoved. Den eksisterer ikke. Men det, der eksisterer er, at også det næste valg – fuldt forståeligt – bliver et udlændingevalg, og med Socialdemokraternes udspil – alle løse ender ufortalt – er der om ikke indvarslet et paradigmeskift, så dog nye tider i udlændingepolitikken, som forhåbentlig for en gang skyld kan få et bredt politisk flertal for at vende det, der ligner et evigt voksende problem.