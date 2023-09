Sundhedsvæsenet lider. Patienterne bliver flere og mere syge. Der mangler personale – og uagtet at der tilføres flere og flere ressourcer, synes problemerne snarere at vokse end at blive løst. Noget er galt, men hvad? Blandt mange bud er et af de mere tabubelagte, at vi mangler fokus på, om behandlinger – ikke mindst de nye og dyre – faktisk