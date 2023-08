skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

19/08/2023 KL. 06:00

Beskær regeljunglen. Så får vi mere velstand

SMVdanmark foreslår, at man indfører en målsætning om at reducere omfanget af regler med virkning for erhvervslivet med 25 pct. inden udgangen af 2025.