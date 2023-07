17/07/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Vi skal tænke nyt, hvis vi skal forhindre, at fremtidens ældre deles i A- og B-hold

Det er ikke tiden til at lukke øjne og ører og løbe skrigende væk, hvis nogen begynder at diskutere fremtidens pension i Danmark. Det er tværtimod rettidig omhu at gøre det for at sikre sammenhængskraft i samfundet.