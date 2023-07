Nybagte fædre har brug for opbakning til at tage en større del af barselsorloven

Derfor er overenskomsterne en vigtig faktor til at påvirke fædres beslutning om at tage barsel. Og ved overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked i foråret 2023 fik flere faggrupper ret til flere uger med fuld løn under barsel.

På industriens område fik nybagte forældre ret til fire uger længere orlov på fuld løn. Arbejdsgiversiden meldte klart ud, at man med de nye regler håber, at flere mænd vil tage barsel.

Det er et meget vigtigt signal – især for de mandlige ansatte, som kunne frygte en negativ reaktion fra deres chef, hvis de tager orlov for at passe deres lille barn.

I Kvinfo har vi særlig fokus på sociale slagsider, i forhold til hvilke fædre der anvender deres ret til barsel, og hvilke fædre der ikke benytter sig af den øremærkede orlov.

Her må vi desværre forvente betragtelige regionale og socioøkonomiske forskelle. En undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed i 2022 viste, at flere mænd fra Region Sjælland og Region Syddanmark ikke vil holde orlov. Det samme gælder for mænd fra landdistrikter og mindre byer samt mænd med enten grundskole, kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse.

Kvinfo opfordrer derfor arbejdsgiverne og fagforeningerne til at være særlig opmærksomme på, om disse grupper af fædre får reelle muligheder og opbakning til at tage den orlov, som de har krav på.

Vi opfordrer også politiske beslutningstagere til at være særlig opmærksom på disse grupper af fædre, når loven skal evalueres efter tre år med de nye barselsregler.

Politikerne bør også ændre reglerne for barselsrefusion. I dag er det samlede antal refusionsuger 25 uger, selv om forældrene i alt har ret til 48 ugers orlov. Da mødre ofte tager første del af orloven, er der kun få eller slet ingen refusionsuger tilbage, når den anden forælder går på barsel.

Ulempen ved at tage den sidste del af orloven rammer altså fædres arbejdsgivere hårdere end mødres arbejdsgivere. Hvilket modarbejder ønsket om, at flere fædre tager en større del af orloven. Problemet kan løses ved at øremærke refusionsugerne, så disse fordeles ligeligt mellem de to forældre.

En anden slagside er i forhold til forældre med egen virksomhed.

Med de nuværende regler indførte det politiske flertal en undtagelse, som gør, at øremærkningen af 11 uger til hver forælder kun gælder for lønmodtagere.

Denne undtagelse er noget af et paradoks. Indtil 2022, hvor 14 ugers barsel var øremærket kvinder, gjaldt det også kvindelige selvstændige. Undtagelsen for selvstændige blev først skrevet ind i reglerne, da fædre fik tildelt lige så meget øremærket orlov som mødre.

Kvinfo anbefaler, at øremærkningen af 11 uger til hver forælder også kommer til at omfatte selvstændige. Men samtidig bør politiske beslutningstagere tage det alvorligt, når selvstændige oplever det som en barriere, at forældre i dag skal holde orloven samlet, og at man ikke må arbejde under orlov.

Kvinfo anbefaler derfor, at reglerne gøres mere fleksible, så selvstændige får bedre mulighed for at kombinere forældreskab med de særlige arbejdsforhold, som gælder for erhvervsdrivende.

De nuværende barselsregler har stadig visse slagsider over for soloforældre og regnbuefamilier. Men her træder flere forbedringer i kraft til gavn for forældre og børn født fra og med den 1. januar 2024.

Soloforældre har allerede nu ret til 46 ugers orlov. Og i 2024 får de mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Også for regnbuefamilier er der forbedringer på vej. De nuværende regler giver samme regler til forældrepar af samme køn som i far, mor og barn-familier. Og fra 2024 får familier med flere end to forældre også mulighed for at dele orlov med sociale forældre.

Det er gode ændringer, som tager hensyn til børn og forældre i de forskellige familiekonstellationer, som findes her i landet.

Gode barselsvilkår er blevet et konkurrenceparameter, når virksomheder skal tiltrække arbejdskraft. Det viser en undersøgelse, som Lederne udgav i februar 2023.

Halvdelen af ledere svarer, at de i nogen eller meget høj grad anser barsel med fuld løn i 11 uger til hver af forældrene som et vigtigt konkurrenceparameter ved rekruttering og fastholdelse af ansatte.

Bedre barselsforhold til begge forældre et centralt ønske blandt mange unge medarbejdere. Derfor er det klogt, at virksomheder stiller de bedste vilkår og en sund kultur til rådighed, har Lederne argumenteret for.

Der er stadig langt til, at fædre og mødre i gennemsnit tager nogenlunde lige lang orlov, når de bliver forældre. Som Forum for Mænds Sundhed konkluderer i sin undersøgelse: Danmark er og har længe været langt bagud i sammenligning med Island, Norge og Sverige, når det gælder fædres brug af barselsorlov.

Men Danmark er nu på vej i den rigtige retning. Lad os på vores arbejdspladser og i vores familier give nybagte fædre støtte og opbakning, så også de kan tage barsel og derigennem opnå den styrkede tilknytning til deres barn, som både barn og far fortjener.