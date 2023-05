skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

23/05/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Vi har ingen chance for at nå verdens klimamål uden energieffektivitet

Der er skabt momentum for energieffektivitet, men vi har ingen chance for at nå verdens klimamål, hvis ikke vi får de årlige forbedringer op på cirka 4 pct.