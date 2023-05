Afgifter til landbruget bør opdeles i to

Et politisk flertal har aftalt at indføre en drivhusgasafgift på landbruget, og til efteråret vil et ekspertudvalg komme med bud på, hvordan det kan gøres.

En bekymring er, at en drivhusgasafgift på landbruget vil tage resurser fra de landbrugere, der skal gennemføre den grønne omstilling, og at det kan føre til tab og fallitter