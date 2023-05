Vi har brug for lange uddannelser, der er lange

Som biskop i folkekirken ser jeg og mine kolleger med stor bekymring på regeringens planer om en reduktion af kandidatuddannelserne. Veluddannede præster er en afgørende forudsætning for, at folkekirken er en kritisk-konstruktiv del af det moderne samfund og udgør et ufanatisk, eksistentielt bud på en fælles religiøs tilværelsestolkning.