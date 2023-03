Kan alt blive ved det gamle igen i folkekirken?

Store bededag er væk. Det er uskylden måske også. Debatten har raset, og det er tydeligt, at folkekirken ikke står så stærkt, som mange sikkert kunne ønske sig. Dertil kommer, at folkekirken har mere permanente eller, om man vil, strukturelle problemer, som den ikke selv er i stand til at håndtere. Det gælder både de arbejdsmiljømæssige