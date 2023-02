Mere krudt og kugler, mindre diplomati

Det var en afslappet dansk udenrigsminister, der den 12. februar poserede foran en meget begrænset presse i forbindelse med sit todages besøg i Washington DC.

I en by, hvor det er umuligt at blive taget alvorligt uden at bære slips og et velpresset jakkesæt, sludrede en slipseløs Lars Løkke og en tilsvarende slipseløs tidligere