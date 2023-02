16/02/2023 KL. 06:00

Sundhedsvæsenet har brug for fundamentale reformer

Der er i hvert fald fire grundlæggende udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen, som alle til sammen gør, at det er nødvendigt at sætte barren højt for, hvordan systemet skal reformeres, så det fungerer for danskerne fremover.