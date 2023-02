Med afskaffelsen af store bededag ved lov øges statens indtægt med 3-4 mia. kr. om året, ved at tre millioner lønmodtagere tvinges 0,4 pct. op i arbejdstid. Det er – per lønmodtager – en mild version af et tidligere regeringsudspil af samme slags. Da Socialdemokratiet i 2013 skulle bruge et tilsvarende beløb til en reform af folkeskolen, afskaffede partiet lærernes arbejdstidsaftale ved lov og tvang 70.000 lærere til at undervise 25 pct. flere timer.