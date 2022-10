30/10/2022 KL. 16:30

Nye former for klinikker skal sikre fri og lige adgang til læger i fremtiden

Flere danskere har ikke længere deres egen læge. Det kan kun afhjælpes ved at gøre det mere attraktivt at overtage en praksis, så fremtiden er nødt til at byde på bedre former for f.eks. faglige fællesskaber.