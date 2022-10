En ny socialliberal æra banker på

Da Ida Auken i januar 2021 forlod Det Radikale Venstre og meldte sig ind i Socialdemokratiet, begrundede hun sit partiskifte i et opslag på Facebook med, at »politik handler om at skabe forandringer. Det kræver, at man er klar til at tage ansvar for helheden og samarbejde bredt … Den balance og blik for helheden, mener jeg, at Socialdemokratiet