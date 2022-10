09/10/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Venstre vil lukke jobcentrene: De spiller hasard med den danske model

Hvis jobcentrene nedlægges, gør man det endnu sværere for de svageste at finde en plads på jobmarkedet og underkender samtidig, at systemet faktisk har hjulpet med at mindske den strukturelle ledighed.