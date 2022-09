Som søvngængere på vej mod katastrofen

I den australske historiker Christopher Clarks analyse af starten på Første Verdenskrig beskriver titlen ”Søvngængerne” regeringernes gensidige mistænksomhed. Uden at se virkeligheden i øjnene styrede landene ind i en krig, der kostede over 20 millioner mennesker livet og skabte grobund for både Anden Verdenskrig og nu krigen i Ukraine.