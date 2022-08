17/08/2022 KL. 16:30

Udrejsecentre skal lukkes: Det har intet reelt formål, når vi bliver ved med at straffe asylsøgere

Det er mere forfølgelse end forståelse, der hersker fra de danske politikere og myndigheders side over for afviste asylsøgere. Vi bør lukke udrejsecentre og give dem fred i stedet for at jagte mennesker, der er hårdt ramt i forvejen.