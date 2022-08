Vi forvolder alt for stor skade på dyr

Intet kan starte en følelsesladet debat som dyr, der lider. Maraton-transporter af svin til slagterier i udlandet, æglæggende høns med brækkede brystben og systematiske kastrationer uden bedøvelse.

At vi tillader, at dyr bliver udsat for tørst og hede under lange transporter, skåret i pungen uden bedøvelse eller går konstant