Han var en af velfærdsstatens arkitekter

Den fædrene baggrund kom til at præge Ivar Nørgaards politiske virke helt fra studenterårene, hvor han i 1943 var med til at stifte den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum, og frem til hans virke som formand for Pensionisternes Samvirke fra 1992 til 2008. Hertil kommer et omfattende parlamentarisk arbejde, blandt andet som minister i sammenlagt 13 år.