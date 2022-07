Hvis al forandring er svær, må gennemgribende forandring være endnu sværere. Dette er ikke desto mindre den samstemmende anbefaling i de globale rapporter fra FN’s videnskabelige panel for biodiversitet (IPBES). Rapporterne gør status over klodens tilstand og vores muligheder for at handle politisk. De anbefaler først og fremmest en gennemgribende