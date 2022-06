16/06/2022 KL. 16:30

Lav et register, så vi kan se, hvem der ejer den danske landbrugsjord

Danmark burde beskytte kontrollen med vores vigtigste naturressource: landbrugsjorden. En liberal landbrugslovgivning åbner nemlig for, at den danske muld kan blive investeringsobjekt – uden at vi har mulighed for at finde ud af, hvem der ejer jorden.