15/03/2022 KL. 16:30

Hvis man nu havde fundet olie i Esbjerg ...

Kunne man forestille sig, at medierne på et tidspunkt kunne fremstille Grønland uden guldbajere og identitetsspørgsmål? Og vise lidt større vilje til at give et billede af Grønland, som grønlænderne selv kan genkende.