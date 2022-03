Politiske forlig har udviklet sig til et dobbeltspil, der undergraver demokratiske processer

Hvor tit har vi ikke set et billede af folketingspolitikere, der netop har indgået et nyt, stort forlig. Senest det skete, var i 2021, hvor storsmilende politikere kundgjorde, at der nu var indgået et trafikforlig til 160 mia. kr. En ikke ubetydelig del af de mange milliarder skulle hentes fra Storebælts billetkasse. I TV-Avisen mandag