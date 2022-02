28/02/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Putin lader til at være bukket under for sin egodrevne besættelse af at gøre Rusland stort igen

Vladimir Putin lader ikke længere til at være i stand til at foretage de rationelle beregninger, som en leder skal bruge i sin beslutningsproces. Det er det, der er stærkt bekymrende at opleve lige nu.