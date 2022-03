Samfundet burde tilbyde erstatning for tabt tid med vores børn

Alt for mange forældre mister dyrebar tid med deres børn, når de står midt i en skilsmisse. Det er der herhjemme ingen erstatningsmulighed for, selv om tabet af tiden med børnene skyldes den ene eller anden ægtefælles bevidste og ofte uretmæssige beskyldninger om dette og hint. Beskyldninger, som gør, at Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)