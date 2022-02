Vi får færre unge de kommende år, og derfor er det rettidig omhu at stoppe op og spørge, hvordan vi indretter det bedste uddannelsessystem for både de unge og for samfundet. Netop den udvikling er baggrunden for regeringens udflytningsaftale. Aftalen indeholder dog en række fejlskud og kan ende med at gøre ondt værre. Vi bør træde et skridt tilbage, tænke os om og sikre en holdbar løsning.