Udflytning kræver benhård politisk prioritering. Ellers står vi med massiv mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker

Sidste sommer indgik et stort flertal på Christiansborg en politisk aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. I disse uger følger politikerne op på uddannelsesinstitutionernes forslag til at føre aftalen ud i livet. Samlet er der lagt op til en betydelig ændring af uddannelseslandkortet, hvilket har fået bølgerne i den offentlige debat til at gå højt.