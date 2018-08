Tillid og tryghed til sundhedsvæsenet handler i høj grad om at opleve, at man har overblik. Overblik over sine egne sundhedsdata, overblik over sin sygdomshistorie og overblik over de valgmuligheder, man har som patient. Det handler om at opleve sammenhæng. På tværs af systemer, på tværs af regioner, kommuner og almen praksis.

Her spiller sundhed.dk en helt central rolle. For sundhed.dk skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet ved at være et vindue til sundhedsdata fra mange forskellige it-systemer. Sundhed.dk leverer et digitalt overblik til både patienter og de sundhedsfaglige, der behandler dem. Det benytter 1,7 millioner unikke brugere sig af hver eneste måned. Og siden 2010 har sundhed.dk været den it-løsning i sundhedsvæsenet, som flest sundhedsfaglige bruger i hverdagen.

For nylig bragte Jyllands-Posten artiklen ”Patient i klemme mellem tre forskellige sygehuse og deres it-systemer”. Her bliver der udtrykt bekymring over, at et lille land som Danmark har fire forskellige systemer til elektroniske patientjournaler. Kritikken går på, at oplysningerne ikke er tilgængelige på tværs af regionerne. At det går ud over kvaliteten i behandlingen, og at det kan være til fare for patienterne, når systemerne ikke taler sammen. Som et eksempel nævnes en 45-årig kvinde fra Haderslev, Kerstin Book, der med to alvorlige sygdomme er patient i tre regioner og oplever, at hun selv må have sin journal i hovedet og skal transportere oplysninger om sine sygdomme rundt mellem hospitalerne.

Som medlem af Folketinget og ikke mindst som formand for sundhed.dk tager jeg patienternes oplevelser alvorligt. Det er ikke meningen, at journalerne skal opbevares i hovederne på patienterne. Men jeg deler i udgangspunktet ikke bekymringen over, at der er for mange systemer. For sundhed.dk gør det netop muligt at dele data i sundhedsvæsenet på tværs af systemer. På tværs af regioner, kommuner, apoteker og almen praksis hjælper sundhed.dk sundhedsvæsenet med at tale sammen.

Sundhed.dk skaber sammenhæng i sundhedsvæsenet – både for patienterne og sundhedspersonalet. Det kan vi godt være stolte af. Sundhed.dk er en af grundene til, at FN for nylig kårede Danmark til verdensmester i offentlig digitalisering.

Lige nu viser sundhed.dk sundhedsdata fra 120 forskellige kilder på tværs af sundhedssektoren. Sygehusene, apotekerne, kommunerne og laboratorierne viser data frem på sundhed.dk. Patientjournaler, laboratoriesvar, medicinoverblik, vaccinationsdata, aftaler med sundhedssystemet og oplysninger om behandlingstyper er bare et lille udpluk af de oplysninger, borgerne og sundhedsfaglige går på den fællesoffentlige sundhedsportal for at se.

Det er derfor, at en læge i Aalborg med en patient i Odense kan logge på sundhedsjournalen og se patientens data fra indlæggelser på hospitaler på tværs af regioner. Og det er på den måde, at patienten selv kan få digitalt overblik over sine behandlinger på sygehuse. Det kræver et par klik – så har både patienter og deres behandlere adgang til journaloplysninger fra sygehusene. For lægen, sygeplejersken, bioanalytikeren og sosu-assistenten er sundhed.dk en central del af en hverdag, hvor de skal sørge for, at du og jeg får den bedste behandling.

For patienten er det underordnet, hvilket system lægen arbejder i. Det er derimod afgørende, at patienter som Kerstin Book og enhver anden kan se sine data – samlet – fra alle sygehuse, læger og behandlere og alle regioner og kommuner.

For patienten er det underordnet, hvilket system lægen arbejder i. Det er derimod afgørende, at patienter som Kerstin Book og enhver anden kan se sine data – samlet – fra alle sygehuse, læger og behandlere og alle regioner og kommuner – på sundhed.dk. Det er afgørende, at hun kan finde sin historik i sundhedsvæsenet, og at hun kender sine valgmuligheder og rettigheder. Det er vigtigt, at hun kan finde de tilbud og de behandlere, der er relevante for hende. Det kan hun alt sammen på sundhed.dk.

Det samme gælder for lægen og sygeplejersken. Det er vigtigt, at den sundhedsfaglige kan få et samlet indblik for at give den rette behandling. Sundhed.dk er som nævnt den it-løsning, som flest sundhedsfaglige gør brug af. Vi kan se i en af vores seneste undersøgelser, at Lægehåndbogen blev besøgt af næsten 450.000 sundhedsfaglige – alene i januar i år. I 2017 var der 17 mio. visninger under den sundhedsfaglige fane på sundhed.dk. Samlet set har sundhedsfaglige kigget med i 80.000 danskeres journaler – alene i april i år. Det er et udtryk for, at de sundhedsfaglige rent faktisk udnytter sundhed.dk til at kigge på tværs af it-systemerne i sundhedsvæsenet – også til at se journaler fra patienter i andre regioner.

Heldigvis stiger kendskabet til portalen blandt de sundhedsfaglige. I 2017 angav 50 pct. af de ansatte i sundhedsvæsenet, at de havde set kommunikation om sundhed.dk i løbet af året – i år er det 58 pct. Det skaber grobund for, at endnu flere bruger det i dagligdagen.

For selvfølgelig er der stadig brug for, at de sundhedsfaglige bruger sundhed.dk kontinuerligt. At det er en naturlig del af praksis, når patienter skal behandles for kræft, for akutte sygdomme og for kroniske lidelser. For der kan opstå udfordringer, når sundhedsvæsenet ikke bruger sundhed.dk godt nok og kontinuerligt, og når visse parter ikke er klar til at levere data som billeddiagnostik og børns data.

Og sundhed.dk er klar til at modtage alle data, så patienten kan få det fulde overblik. Lige nu arbejder KL med at levere data til tre forsøgskommuner i et projekt, der skal bane vejen for, at kommunerne bliver klar til at levere data fra ældreplejen og sundhedsplejen. Tilsvarende glæder jeg mig til samarbejdet med de praktiserende læger, så danskerne fremover også kan se deres journal fra egen læge på sundhed.dk. Jeg ser gerne, at sundhed.dk bliver brugt endnu mere – netop til patienternes fordel.

Jeg er glad for, at formanden for Danske Regioner og Region Syddanmark, Stephanie Lose, i artiklen slår fast, at »ingen patienter skal være budbringere med informationer om deres egen sygdom«. For nej, det skal de ikke. Det skal sundhedsvæsenet hjælpe med – og på sundhed.dk er det netop det overblik, der bliver efterspurgt. Men selvfølgelig skal vi hele tiden udbygge og give patienter og sundhedspersonale større overblik. Det giver kvalitet og tryghed i behandlingen. Det skal også gælde for Kerstin Book. Hun skal føle sig tryg ved, at hun selv og hendes læger kan få overblik over journalerne fra sygehusene på sundhed.dk, så hun ikke selv skal holde styr på hver en lille detalje i journalerne. Det er ikke rimeligt.

Der er derfor ingen grund til at tvinge et fælles it-system ned over sundhedsvæsenet. Der skal være plads til systemer, der passer til lokale behov. Der skal være plads til konkurrence mellem leverandører, der er med til at sikre, at vi har de bedste it-systemer i sundhedsvæsenet. Men først og fremmest skal der være plads til patienten. Med sundhed.dk er vi godt på vej. Her er der åbenhed og overblik. For både patienter og læger.

