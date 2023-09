Hvad er det, de kan i Vejle? Og kan alle kommuner lære det?

Det næste interessante spørgsmål er, om andre kommuner kan kopiere Vejle? Det kan således uden tvivl være besværligt og kræve noget tid at udvikle en ledelseskultur, der minder om den, de har i Vejle. Heller ikke alle virksomheder i den private sektor formår lynhurtigt at lære af andre organisationer, hvilket vi blandt andet kan aflæse af de mange konkurser i den private sektor. De kunne undgås, hvis det var nemt bare at kopiere de succesfulde virksomheder, og dermed undgå at blive udkonkurrereret af dem. Det burde dog være nemmere at være en kommune, der gerne vil lære af de bedste, da jeg er sikker på, at Vejle og andre veldrevne kommuner meget gerne vil dele med deres erfaringer og metoder med andre kommuner, hvilket i mindre grad er tilfældet for private virksomheder, der konkurrerer med hinanden.

Den manglende konkurstrussel gør på den anden side også, at kommunerne har en langt mindre tilskyndelse end private virksomheder til at effektivisere og lære af de bedste. Den manglende effektivitet får i en kommune langt mindre omfang konsekvenser for medarbejderne, der ikke risikerer at arbejdspladsen lukker, hvis den ikke bliver mere effektiv. Derfor kan medarbejderne og deres faglige organisationer også i lagt højere grad være imod effektiviseringstiltag, uden det får nogen konsekvenser for dem.

I den private og konkurrenceudsatte sektor spreder effektivitet sig ofte netop igennem konkurser, forstået på den måde, at de mindre effektive virksomheder forsvinder, og deres plads bliver overtaget af de mere effektive. Den mekanisme er fraværende i kommunerne.

Ydermere kan medarbejderne omkostningsfrit forsøge af få endnu flere af skatteydernes penge i stedet for at effektivisere driften, hvilket de aktuelle store medarbejderprotester med krav om flere penge til kommunerne er et fremragende eksempel på. Hvis en privat virksomhed på samme måde insisterede på at sætte prisen op, før alle muligheder for effektiviseringer var udtømt, ville det betyde kundeflugt til mere effektive konkurrenter og efterfølgende afskedigelser af virksomhedens medarbejdere.

Der er uden tvivl private virksomheder, der formår at levere bedre og billigere ydelser til deres kunder ved at lære af de bedste i branchen. De andre virksomheder bliver udkonkurreret og går konkurs, fordi deres kunder naturligvis hellere vil have de bedre og billigere ydelser hos konkurrenten. Der er formentlig tilsvarende veldrevne kommuner, der på samme måde løbende formår at effektivisere deres opgaveløsning. Problemet er, at det ikke er alle kommuner, der formår af lære af de bedste. Disse ineffektive kommuner skal forsat levere serviceydelser til deres borgere, der må leve med dyrere og dårligere ydelser. Borgerne kan ikke bestemme sig for, at de ikke længere vil betale for kommunens ydelser, da skatteunddragelse jo som bekendt er strafbart. Den eneste mulighed for skatteborgerne er, at de kan flytte til en anden mere effektiv kommune, men det er jo for de fleste ikke en reel mulighed eksempelvis at flytte til Vejle, da bosætning afhænger af meget andet end kommunal service.

Konkurrence sikrer, at de mindst effektive virksomheder lukker. Denne mekanisme har vi sat ud af kraft for i den offentlige sektor. Det koster os et betydeligt velfærdstab, hvilket understreges af de store forbedringspotentialer vi finder, når vi analyserer kommunernes effektivitet.

Heldigvis står der i SVM-regeringsgrundlaget, at man vil øge konkurrencen mellem private og offentlige leverandører af velfærdsydelser. Det er kuldsejlet for tidligere regeringer pga. af modstand fra de offentligt ansattes fagforeninger og kommunerne. Hvis det lykkes denne gang, vil det for alvor bevise værdien af en bred regering hen over midten.