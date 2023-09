Skilsmisserate kan ikke sænkes politisk

Men selv det menneske, der er allermest funderet i forståelsen af, at det ikke er kærlighed alene, der kan holde sammen på ægteskabet med al dets skrøbelighed, men pligtens tyngde, der holder et ægteskab sammen og et menneske på plads – kan måske ikke leve op til forpligtelsen.

Jeg siger ofte til brudepar, at kærlighedserklæringer er en erkendelse af, at vi ikke kan alt selv, og dem vi beder om noget og erklærer kærligheden til, tilskriver vi derved evnen og muligheden for at fylde i vores liv, der hvor vi ikke selv fylder nok. Det er bare svært, når vi hver især fylder for meget. For i en individualiseret tid vil både mand og kvinde udfolde sig, og vores arbejde, gøre og laden er i høj grad blevet vores identitet – og intet vil vi give afkald på. Jeg taler også for mig selv. At få alt dette plus nogle børn, en familieplanlægningskalender og en stående forhandling om vigtigheden af hinandens identitetsprojekter er ikke umuligt, men svært at forene med et parforhold. Og jeg er helt overvist om, at en anden betydelig årsag til, at vi går fra hinanden, er, at vi forventer for meget af hinanden – og af ægteskabet.