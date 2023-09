De offentlige kasser bugner. Eller gør de?

Kan kommunerne så ikke bare sætte skatten op, hvis de mangler penge, kan man så spørge, men det kan man faktisk ikke, for en del af det statsligt fastsatte budgetstyringssystem er, at man skal holde sig indenfor en såkaldt serviceramme, som er udtryk for, hvor mange penge man rent faktisk har lov til at bruge som kommune. Så selvom man skulle få lyst til at opkræve store ekstrabeløb i skat, så kan man ikke få lov til at bruge dem. Der skal spares for at leve op til kravene.

Staten har i et vist omfang erkendt problemet, og afsat et ekstrabeløb til kommunerne på 650 millioner kroner. Det lyder af mange penge, men i forhold til de adskillige milliarder, der samlet set mangler på næste års kommunale budgetter, er det faktisk ganske lidt. Og lige om lidt vil staten kræve af kommunerne, at de sparer på den kommunale administration, uanset om de bruger mange eller få penge på administration. Så de kommuner, der har været effektive til at nedbringe administrationsudgifterne og bruge pengene på service i stedet, de bliver efter alt at dømme ramt hårdest, fordi det bliver et samlet krav til alle kommuner under et at reducere i de administrative udgifter, som så skal hentes via besparelser på servicen.

Samtidig har regeringen fremlagt et finanslovsforslag, hvor der ganske rigtigt ser ud til ikke at mangle penge. Der er mange rare gaver i det, f.eks. et kulturpas til 140 mio. kr., så udsatte unge kan få gratis kulturoplevelser. Men alle danske og udenlandske erfaringer viser ret entydigt, at gratis adgang ikke rigtig påvirker kulturforbruget eller gør kulturpublikummet mere mangfoldigt. Det er ikke manglende penge, der er barrieren for at opleve kultur, det er andre ting, der skal til. Kulturpasset er et tiltag, der lyder godt på papiret, men som sandsynligvis vil vise sig at være spild af penge, i modsætning til rigtig meget af den reelle service til borgerne, som kommunerne står for.

Det er slet ikke utænkeligt, at der hist og her i kommunerne kan spares en verdensmålskonsulent eller findes andre udgifter, der ikke rigtig gavner borgerne. Og det er i bund og grund fornuftigt, at staten har en stram styring med de kommunale udgifter. Alligevel tyder alt nu på, at der er kommet for stor afstand mellem de økonomiske rammer og de reelle behov i kommunerne. Og regeringens spin om, at pengekasserne bare bugner, hjælper i hvert fald ikke rigtig på det.