Tragedien om Mr. Freeze og Mrs. Freinstein

Risikoen er omvendt bare – sat på spidsen – at Senatet ender som det sovjetiske politbureau i slutningen af Den Kolde Krig: alderssvækket. I 1982, da sovjetlederen Leonid Bresjnev døde i en alder af 75 år, var medianalderen for politbureauets medlemmer 71 år. Senatet er der ikke endnu, men nærmer sig sovjetiske tilstande. Mitch McConnell har været senator siden 1985 og har dermed repræsenteret Kentucky i længere tid i Washington, end jeg har sit mine fødder på den her jord.

Andelen af amerikanere over 75 år, der er knyttet til arbejdsstyrken, er steget med 85 pct. i de seneste 20 år. Det er selvfølgelig overordnet set en glædelig udvikling, såfremt man ønsker at fortsætte med at arbejde fremfor at gå på pension. Min kære kollega Ulla Terkelsen er eksempelvis 79 år gammel. Hvis jeg var amerikaner, ville jeg til enhver tid være mere tryg ved at have Frau Terkelsen som senator end Mr. Freeze og Mrs. Freinstein. Det samme gør sig i øvrigt også gældende for præsidentposten for den sags skyld.

Ansvaret ligger til syvende og sidst selvfølgelig ikke udelukkende hos de folkevalgte, der burde gå efter plejehjemmet fremfor politiske poster, men hos den amerikanske befolkning. Det paradoksale er jo, at amerikanerne i meningsmålinger efterspørger yngre politikere, men bliver ved med at stemme på folkepensionister. For bare at tage et andet eksempel, så var de fire politikere – Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Michael Bloomberg – der klarede sig bedst ved Demokraternes primærvalg i 2020, alle over 70 år gamle.

Derek Thompson skrev i magasinet The Atlantic under 2020-valgkampen en artikel om det amerikanske oldingevælde og havde en meget interessant pointe. Thompson pegede på, at forskningen viser, at det især er amerikanere over 65 år, der stemmer i stor stil, og at vælgere foretrækker kandidater, som ligger tæt på dem aldersmæssigt. Alligevel har man i Europa set en tendens siden 1980’erne, hvor regeringschefer i gennemsnit nu er yngre end tidligere. Gennemsnitsalderen for regeringschefer i OECD-landene var 54 år i 2020, hvor valgkampen i USA stod mellem en 74-årig Trump og en 78-årig Biden.

I USA fristes man derfor til at opfordre vælgerne til at lade sig inspirere af John F. Kennedys valgslogan fra 1960: »Let’s get America moving again« – og flytte folkestyrets ældrebyrde fra Kongressen til sosu-assistenterne.

Den amerikanske forfatter Maya Angelou har formuleret det glimrende: »Når nogen viser dig, hvem de er, så tro dem første gang.« Men i stedet for at lytte til Maya Angelou nærmer vi os efterhånden mere og mere en politisk pendant til ”Weekend at Bernie’s”.

So sad, som en anden ældre herre på 77 år nok ville sige. Modsat Mr. Freeze og Mrs. Freinstein fremstår Donald Trump fortsat som Duracell-kaninen i disse tider, om end der er tale om en kanin på kanten af loven.