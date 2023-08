I Polen betyder frygten for Rusland alt

Polakkerne har altså mildest talt rigtige dårlige erfaringer med at være naboer til russerne og tyskerne. Forholdet til det demokratiske Tyskland er generelt udmærket i dag. Men frygten for Rusland sidder stadig dybt i mange polakker, og ved det polske parlamentsvalg den 15. oktober vil det formentlig igen – og i endnu højere grad end i de seneste mange år – blive et vigtigt tema. For ikke at sige det altoverskyggende tema.

Med en nabo mod øst, der aldrig har haft et reelt demokrati (bortset fra i perioden under præsident Jeltsin fra 1993 til 2000), og som for halvandet år siden angreb og fortsat fører krig mod nabolandet Ukraine, der ligesom Polen er et demokrati, er det ikke mærkeligt, at de ”historiske følelser” igen kommer op til overfladen i mange polakkers bevidsthed.

Af de seneste 228 år har Polen reelt været fraværende fra verdenskortet i mere end halvdelen af tiden, nemlig i 129 år. Det glemmer man ikke lige fra den ene dag til den anden, hvis man er så ”uheldig” at bo i et land, der historisk har været placeret mellem Rusland og Preussen/Tyskland.