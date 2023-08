Du skulle have taget toget, Prigozjin. Selv om endestationen var blevet den samme

To måneders frihed fik Prigozjin, selv om man næppe kan kalde det frihed. Dele af Wagner-gruppen har lovet grusom hævn, og spørgsmålet er, om det nu er Putin, som skal kigge sig over skulderen. Den russiske præsident har aldrig været alvorligt truet på livet, men der er heller ingen af hans velbetalte lakajer højt oppe i systemet, der har udgjort en trussel. Det kan der være nu.

Hvorfor ikke bare få Prigozjin dømt for landsforræderi? Hvorfor denne gangsterjustits? Fordi Putin er gangster og nødt til at vise sin utilslørede magt efter ydmygelsen den 23. juni. Wagner-chefens død skulle også være en påmindelse til de stemmer, som ønsker en form for forhandling med Putin.

Et andet uhyggeligt aspekt ved mordet på Prigozjin er, at Putin holdt videotale til mødet for Briks-landene, kort efter at Prigozjins fly var styrtet. Gad vide, hvordan lederne har det med at have Putin med i deres klub. I værste fald har de ikke noget særligt problem med det.