DeSantis og de syv dværge – og elefanten i rummet

Alligevel forbliver DeSantis det klart bedste bud på en førsteudfordrer til Donald Trump, når man ser på meningsmålinger, potentiale og penge i banken til at kunne føre en lang valgkamp. Ikke en lige så konkurrencedygtig udfordrer, som de fleste havde forventet for et års tid siden, bevares, men ikke desto mindre fortsat førsteudfordreren. Den højeste dværg så at sige. DeSantis kom helskindet ud af tv-debatten, blandt andet fordi de syv dværges skyts var rettet overraskende lidt mod ham. Man plejer at sige i USA, at second place is the first loser, men i Milwaukee var mottoet tydeligvis, at andenpladsen giver retten til at være førsteudfordrer til den tidligere præsident. Best of the rest.

Apropos Trump, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at tale om elefanten i rummet. Eller måske snarere elefanten, der ikke dukkede op. Donald Trump glimrede ved sit fravær, men det var ikke så meget, at det gjorde noget – hverken for Trump, DeSantis eller de syv dværge. For mens de andre kandidater ligesom rapperen Jay-Z har 99 problemer, så var Trumps fravær ikke et af dem, da DeSantis og dværgene alligevel holdt sig fra at kritisere feltets alfahan. Undtagelsen, der bekræfter reglen, var som sædvanlig den politiske kamikazepilot Chris Christie og den indtil videre i valgkampen totalt anonyme Nikki ”Hvem” Haley.