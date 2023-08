Begejstringen vil ingen ende tage

Eller hvad?

Næ, sandheden er nok nærmere, at det, vi bevidner, er et udtryk for ekstrem politisk populisme uhyre dygtigt udført af den danske regering og med de øvrige folketingsmedlemmer på sidelinjen. For hvor er de kritiske spørgsmål? Hvem spørger, hvad der sker med de diplomatiske fredsforhandlinger? Hvem rynker på næsen af, at vores statsminister sidder og griner fjollet i et kampfly, der er bygget til at slå mennesker ihjel? Hvem husker, at Ukraine før krigen var placeret som nr. 122 af 180 på listen over mest korrupte lande i verden – det ringeste resultat for noget europæisk land? Hvem spørger Zelenskyj om hans holdning til homoægteskaber? Eller til vilkårene for pressefrihed i Ukraine?

Det er ikke, fordi jeg mener, Danmark ikke skal bidrage til Ukraines frihedskamp. Jeg har heller ikke noget imod, at vi donerer kampfly, når det er, hvad Ukraine efterspørger. Men kunne vi bede om en smule nuancer fra den danske regering, når den, uden at blinke, forærer maskiner, der er designet til brutal krig, død og ødelæggelse? Kunne vi – samtidig med at vi bliver præsenteret for donationen af kampfly – også få en status på den diplomatiske indsats i fredsforhandlingerne? Og i stedet for at modtage Zelenskyj som en anden superstar og poste selvpromoverende selfies kunne vi måske bede nogle af de danske politikere spørge ham om hans holdning til korruption og LGBT-rettigheder i Ukraine?