En skål for Ukraine – og for os alle, i virkeligheden

Sidste chance for den ukrainske sommeroffensiv. I oktober er det for sent, for mudret, for regnfuldt. Til næste år kan den amerikanske støtte forsvinde, hvis Donald Trump bliver præsident, og så kender ingen Ukraines fremtid.

Vi havde chancen sidste sommer, hvor russerne endnu ikke havde gravet sig ned, men af frygt for at overtræde Putins røde linjer var vi bange for at sende de nødvendige våben. Men Putin bluffede, i dag har vi sendt stort set alt undtaget jagerfly afsted, og der har været klosterstille i Kreml.