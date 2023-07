Det spanske valg afspejler historien

Spaniens sene politiske samling til én stat (i forhold til f.eks. Danmarks tilsvarende samling) betød således, at der inden det samlede Spanien blev dannet, havde nået at udvikle sig en separat identitetsfølelse blandt befolkningen i hver af regionerne. De var hver især meget bevidste om, at de havde deres helt egen historie og kultur og i mange tilfælde deres helt eget sprog, som var anderledes end historien, kulturen og sproget i de øvrige regioner. Og denne bevidsthed har holdt sig helt frem til i dag.

Det spanske parlamentsvalg på søndag og de efterfølgende muligvis ret besværlige regeringsforhandlinger, som vil finde sted, kan således ikke forstås uden at blive set i et langt historisk perspektiv, som rækker helt tilbage til slutningen af 1400-tallet.

De mange regionalistiske og separatistiske småpartiers optagelse af en relativt stor andel af mandaterne i det nationale spanske parlament har således altid betydet - og vil formentlig igen efter valget på søndag betyde - at mange studehandler vil blive indgået i spansk politik i forbindelse med regeringsforhandlingerne og den politik, som efterfølgende skal føres. Ligesom de daglige politiske forhandlinger i hele den næste valgperiode vil være præget af, at forskellige regionale interesser på forskellig vis vil blive koblet sammen med de forskellige nationale partiers overordnede politisk-ideologiske programmer og målsætninger. På en helt anden måde og i et helt andet omfang, end vi er vant til i Danmark og andre lande, som på grund af deres anderledes historie er meget mere homogene - politisk, kulturelt og sprogligt - end Spanien.

På denne måde vil det på søndag atter tydeligt bliver demonstreret, hvordan Europas historie og forskellene og lighederne mellem de enkelte europæiske staters historie altid har stor betydning for den aktuelle politiske situation.