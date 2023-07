Alle elsker velfærdsstaten – ingen gider arbejde der 

Det er sikkert velmenende, men et helt enormt pres at lægge på en i forvejen temmelig segnefærdig og rodløs ungdomsgeneration. Derudover er det et tilbageskridt for civilisationen, at velfærdsfagene er faldet i vores agtelse, at omsorgsarbejdet har mistet værdi, at det ikke længere er attraktivt i sit arbejde at være til gavn for medmennesket, der har brug for én – kalder på én. Vi er nødt til at vende den opfattelse, og politiske reformer gør det ikke alene. Nej, vi skal lære at forstå, at den efterstræbte lykke og mening, som vi styrter rundt for at finde, også ligger i den meningsfulde forpligtelse. Men det er blevet en fremmed tanke.