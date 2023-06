Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

23/06/2023 KL. 09:10

Deer Hunter 2.0

Hunter Biden kan nok takke sit efternavn for, at han ikke ender i spjældet for sine forseelser. Men hans forlig burde inspirere faderens farverige modstander, Donald Trump, til at overveje, om det også kunne være noget for ham.