Voksnes skærmforbrug er problemet 

Vi fralægger os ansvaret, undskylder os med, at vores skærmbrug er relevant, ja uomgængeligt for os, såsom at være nyhedsopdateret, kontaktbar og tilgængelig, svare en vigtig mail, mens man rører i sovsen, sende en uopsættelig sms, mens man nynner godnatsang for junior og så videre. Skærmene har herredømmet over os voksne i endnu højere grad end over børnene.

Det er bekymrende, at vi stadig bilder os ind, at vi har magten over teknologien, for med dén manglende selverkendelse får vi aldrig nedsat hverken vores eget eller børnenes skærmbrug. Vi er nødt til at erkende skærmens kraft og opslugende magi, der har fået kloen i os – og forstå, at det er en kraft, der kender vores svaghed og kalder på vores styrke.

Der er nemlig, som Bent Meier Sørensen skriver »et eksistentielt forhold mellem skærmen og den, som kigger på den, på samme måde som der er et eksistentiel forhold mellem den troende og den ikon af jomfru Maria, hun kigger op på. Vores forhold til vores liv afsløres og afgøres i den relation«.

Noget af det, der afsløres, er, at man har glemt de klassiske dyder, der kan balancere og bære et liv, nemlig selvbeherskelse og karakteren til at modstå livets fristelser og laster. Noget andet er, at vi med skærmen har skabt en afstand til vores børn, til medmennesket, til verden – til livet selv.