Trump tiltalt: Vi vidste, det var på vej - alligevel er det et chok

Trump er kendt for sine evige retssager. Den her sag er i en helt anden liga - han kommer til at kæmpe sit livs største kamp i denne retssag. Trump kan ryste det meste af sig, men bliver han tiltalt for spionage, bliver det svært at forklare for sine republikanske vælgere. Jeg kan tage fejl, Trump har en tendens til at overraske.

Det er skræmmende, at millioner af amerikanere er blevet hypnotiseret af Trump. Hans følgere elsker ham. Han har arbejdet på sit projekt i årevis og har fodret en version af virkeligheden, der puster til had og splittelse i befolkningen. Trump er på alle måde frastødende – i måden han manipulerer folk på og i måden, han fremstiller sig selv som offer på. I går kom en video frem, der fremstiller Trump som offer, hvor ulve på venstrefløjen er ude efter ham. Det er nu, systemet skal stå sin prøve – måske vil de folk, som Trump har indoktrineret til ikke at tro på repræsentanter for systemet se, at det selv samme system kæmper for deres rettigheder og (rets-)sikkerhed?