Unge borgerlige mænd har et problem med ligestilling

Da jeg var yngre, var det “de klamme gamle mænd”, der var problemet. Det er stadig ikke helt løst, som alt for mange eksempler beviser. Men er “de unge klamme mænd” simpelthen værre?

Uanset hvad, så er det alarmerende. Ligesom man har en følelse af, at historien går baglæns, når vi nu igen har krig i Europa, er følelsen den samme, når man ser mod USA, hvor retten til fri abort angribes og er under afvikling alt for mange steder, og hvor andre minoriteter mister rettigheder, som de har vundet, og som vi havde troet ville være vundet for evigt.

Og undersøgelsen viser jo nu, at Danmark også bevæger sig i den forkerte retning.

For mig at se må forklaringen være, at det er en modreaktion på MeToo og den rettighedskamp, som mange kvinder og minoriteter har kæmpet med stigende styrke i de senere år. Man føler, man mister privilegier og sin plads i verden, fordi andre får eller ønsker de samme rettigheder eller privilegier som en selv. Og det er da også rigtigt, at man ikke længere vil være overlegen, man vil være ligeværdig.

Det kan være hårdt at erkende. Men det betyder ikke, at MeToo eller rettighedskampen må droppes. Det betyder, at kampen for ligestilling skal styrkes. Så alle forstår, at vi har et problem med ligestilling. Så alle forstår, at vi har en fælles opgave med at løse det. På tværs af køn og partiskel.