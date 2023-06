Vi skal have et opgør med konventionerne

I Ikast bor udlændingen Mohamed Geele. Det var ham, der forsøgte med kniv og økse at myrde tegneren Kurt Westergaard. Geele blev dømt for terrorisme og drabsforsøg og ikke mindst til udvisning af Danmark. Men fordi myndighederne vurderer, at han ikke kan være i sikkerhed i sit hjemland Somalia, er han på såkaldt tålt ophold her i landet. Altså at Danmark må tåle, at han bor her. Han fortryder i øvrigt ikke drabsforsøget. Det er igen de internationale konventioner, der holder hånden over ham.

I Holbæk bor en udenlandsk pædofil mand, som efter at have misbrugt sine egne børn skulle udvises af Danmark. Men grundet retten til familieliv får han lov at blive her. Og den familie, der henvises til, er altså hans egne to piger, han selv har misbrugt. Det er igen de international konventioner, der holder hånden over ham.