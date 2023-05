Klimaforandringer er noget sært diffust noget. Indtil man står i mudder til knæene. Bare spørg i Italien

Det er så ikke helt ukendte forhold i Italien og den vejrtype, som har foranlediget katastrofen, er velkendt - nemlig når kold polarluft på denne årstid dumper sydpå i stedet for at drive mod øst, som er et normale. Men det forhindrer det højtryk, som nu i et par uger har befundet sig på vores breddegrader.

Så myndighederne vidste godt, der var uvejr på vej, og havde advaret befolkningen. Man kunne blot ikke forudsige omfanget og styrken af regnvejret. Vores erfaring og beregningsmodeller har svært ved at forudsigt så ekstreme nedbørsmængder, men det skal vi nok til at lære.