Fri mig for kvinderøgelse i folkekirken

Og når fire kvindelige præster fra københavnske småprominente embeder forleden i Information skriver, at »der er tale om en generel dispensation, som gør det muligt at diskriminere på baggrund af køn i forbindelse med ansættelse af præster i folkekirken«, tager de fuldkommen fejl. For da undtagelsesparagraffen i 1978 blev indført, var det for at sikre religionsfrihed for trossamfund og friheden til den teologiske forskel og rummelighed i folkekirken – uden anledning til diskrimination.

Derfor er det så uforskammet, når kvindelige præster ikke kan rumme de kollegaer af en anden teologisk observans end dem selv – og ikke engang gør sig den ulejlighed eller ejer tankens kraft til at sætte sig ind i de helt legitime argumenter for, at præsteembedet ikke skal beklædes af kvinder. Derimod inddrages til bevidstløshed Paulus’ ord om, at »kvinder skal tie i forsamlinger«.