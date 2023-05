Kønsskiftedebat er kørt helt af sporet

Børn har altid leget med forskellige kønsroller. Nogle piger kan en overgang være tiltrukket af det maskuline univers og være tiltrukket af de mere vilde lege. Uden at de af den grund bliver drenge. Nogle drenge kan finde på at ville have en kjole på og lege med dukker. Uden at de af den grund bliver til en pige.

Pointen er, at børn eksperimenterer, og at legen med roller er en naturlig del af barndommen. Problemet opstår måske, når de voksne begynder at lege med og kæle for et barns pudseløjerlige indfald og mærkelige ideer. Børn kan være ufatteligt stædige. Det tror jeg, at alle, som har haft børn, kan skrive under på.

Men at børn er stædige og insisterende betyder da ikke, at forældre skal bøje sig for deres ideer. Børn er netop børn, fordi de ikke er voksne, og voksne er voksne, fordi de ikke er børn. Forældre svigter deres ansvar som forældre, når de ikke sætter grænser for barnets fantasiverden, og manglende grænser skaber utryghed og angst hos mange børn.