Men der er også en bagside af den danske afslappethed. Vi har jo stadig en anden leder i frisk erindring, nemlig nu afgåede formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard, der karakteriserede sig selv som »et uformelt menneske«, der krammede meget. Og jeg skal da love for, at det uformelle blev hendes banesår.

For hvis vi nu ser bort fra al krænkelseshalløjet, så er det den formløse omgangsform, der har beseglet både fagforeningsformandens og den nordfynske borgmesters skæbne. Formelle omgangsformer er gået tabt – og derfor går vi skævt af hinanden i professionelle relationer, der ikke tåler denne skævhed. Og her er særligt de ulige sociale sammenkomster som firmafester og julefrokoster et farligt sted at bevæge sig, hvis ikke man har dannelse til og sansen for at begå sig i selskaber, hvor magtbalancen netop ikke er ophævet, fordi man drikker øller og danser – nej, magtbalancen er endnu mere fintfølende.

Derfor skal en chef, uanset om man er provst eller chefredaktør, fagforeningsboss eller borgmester, forlade festen, før nogen siger noget dum til chefen – eller chefen gør noget dumt.

Det er god opførsel; ”takt og tone – hvordan vi omgås”, som Emma Gad kaldte det for over 100 år siden i en brydningstid, hvor kvinder og tjenestefolk havde fået stemmeret, og der blev rykket ved de hidtil gældende hierarkiske samfundsstrukturer, og der var brug for at minde om omgangsformer.

Og det har vi brug for igen – for formløshed gør ikke fri, men bringer os til fald. Former er til gengæld frisættende.