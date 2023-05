Det er kraftedeme ugens bedste nyhed

Vi er tilbage i begyndelsen af 1980’erne, og jeg sidder bag i familiens hvide Renault 16.

Min far kører bilen, og min mor vender sig om og kigger bebrejdende på mig.

»Hvorfor skal vi altid høre, at du bander så meget?«

Sådan var det, hver gang vi havde været til forældresamtale. Klasselærerne roste mig for at kunne lægge to tal sammen, læse ”Troldepus” uden at ødelægge bogen og lave frikadeller. Men samtalen blev altid rundet af med en røffel om, at jeg bandede i timerne. Og min mors bebrejdende blik.